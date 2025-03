Dazi, il piano di Trump per dividere l'Europa: negoziati separati coi singoli Stati. Ecco che cosa farà

Dazi, Trump non arretra e punta il dito contro l'Europa: "Vinceremo noi la battaglia finanziaria"

Donald Trump non arretra sui dazi e manda un chiaro messaggio anche all'Europa in particolare: "Vinceremo noi questa battaglia finanziaria". Il presidente americano ha assicurato che è pronto a introdurre nuovi dazi dopo che quelli imposti su acciaio e alluminio a Canada e Ue hanno fatto scattare le contromisure di Ottawa e Bruxelles. Il presidente americano, citato dalla Bbc, ha affermato che "ovviamente" risponderà a queste contromisure e ha ribadito l'intenzione di annunciare il mese prossimo dazi "reciproci" verso Paesi di varie zone del mondo. "Quello che tassano a noi, lo tasseremo a loro", ha detto.

Ma per vincere la sua battaglia Trump ha un piano preciso e questo riguarda in particolare l'Unione europea, punta infatti - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - a intraprendere negoziati separati con i singoli Stati con l'obiettivo proprio di dividere l'Europa. Ad alcuni governi, Italia inclusa, la Casa Bianca avrebbe lasciato intendere che sarebbero possibili negoziati separati e dunque, probabilmente, trattamenti individuali di favore. Almeno per ora però il piano della Casa Bianca - prosegue Il Corriere - non sta funzionando. Se alcuni Paesi dovessero scendere a patti separati con Trump, gli altri governi europei reagirebbero tagliandoli fuori dai loro mercati nazionali.

E a Roma comunque per ora si ritiene che a trattare con Washington per l’Unione europea debba essere il commissario (slovacco) al Commercio Maroš Šefcovic. Rispetto agli ordini esecutivi di Trump, firmati sempre all’improvviso, le misure europee però manovrano con più lentezza: vanno proposte dalla Commissione e poi approvate dai governi a maggioranza qualificata, senza diritti di veto. E anche questa asimmetria è destinata a contare, nei mesi di burrasca che si annunciano. Ma la logica politica per ora trascina via tutto il resto. Trump ha fatto scattare dazi al 25% su acciaio ed alluminio (e molti beni che li contengono) per un export europeo che nel 2024 valeva 26 miliardi di euro. È un’escalation. Trump è stato chiaro: "Andremo avanti, risponderemo colpo su colpo e vinceremo noi questa battaglia finanziaria".