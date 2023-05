Bata rilancia le sneakers "Bullets" in versione più trendy e contemporanea

Bata, rilanciate le iconiche sneakers "Bullets": il marchio punta su colore e contemporaneità

Nuova vita per le storiche sneakers "Bullets" di Bata, lanciate nel lontano 1964. La scarpa pensata per lo sport è diventata un cult all’interno dell’archivio del marchio e oggi il modello in canvas è stato rinnovato con colori retrò. Il richiamo vintage suscita una nostalgia legata alla prima sneaker da basket creata per la squadra NBA locale, i Baltimore Bullets di Belcamp, nel Maryland, Stati Uniti.

“Una collaborazione tra il brand Bata e la squadra di basket del Maryland che ha anticipato i tempi, in un’epoca in cui il mondo retail non conosceva ancora l’hype delle release. Una sneaker che di per sé esprime un momento, una generazione, un’era che anche se sulla carta si è conclusa, continua a tornare nelle tendenze di oggi”, spiega Bata in una nota.

L’inedito modello, presentato con una campagna coltamente "old style", è distribuito in circa 60 store italiani e nello shop online del marchio di calzature. Il prezzo sarà di 59,99 euro.