BBVA e Banco Sabadell, il dividendo è l’arma letale per vincere la “guerra”

BBVA e Banco Sabadell, il dividendo ricco nuova arma per vincere la "guerra"

Nell’Opa, ora “ostile”, di BBVA sul Banco Sabadell, è spuntata una nuova arma che, per entrambi i contendenti, sembra essere decisiva: il dividendo. Il quesito per gli azionisti è semplice : entrare in un gruppo internazionale o rimanere “spagnoli”?. Nell’evoluzione ancora irrisolta della guerra il denaro è entrato in campo sotto forma di dividendi allettanti. E le due banche su questo fronte sembrano non voler risparmiare. Sabadell, da subito, aveva promesso dividendi ricchi fin da quando aveva rifiutato la prima proposta amichevole di BBVA. Per la banca catalana una azione BBVA per 4,83 azioni Sabadell non era assolutamente perseguibile. Ed anzi aveva annunciato di voler pagare ai suoi azionisti in cash ben 2,5 miliardi. E dopo i risultati del semestre la cifra è salita a 2,9 miliardi con un ulteriore aumento anche del dividendo (dal passato 0,03 all’attuale 0,08). E i più attenti osservatori sono convinti che verso fine anno la cifra potrebbe ulteriormente aumentare, così come ha fatto capire l’AD della banca, César González-Bueno.

BBVA e Banco Sabadell, la risposta del Gruppo "assaltatore"

La risposta di BBVa non si è fatta attendere. Il Gruppo infatti pagherà un acconto sul dividendo di 29 centesimi lordi per azione, l'81% in più rispetto all'anno scorso ( un record storico per l’istituto). Con questo nuovo dividendo “monstre” da 1.700 milioni, BBVA avrà così restituito dal 2021 ai suoi azionisti circa 15.000 milioni di euro tra pagamenti e riacquisto di azioni. Nel documento ufficiale si conferma che nel 2023 BBVA ha pagato un acconto sul dividendo di 16 centesimi, più un dividendo finale di 39 centesimi. Nel 2022 12 centesimi, più un dividendo finale di 31 centesimi e nel 2021 otto centesimi più 23 centesimi. Se pagherà un dividendo finale uguale a quello dell'anno precedente, pagherà ai suoi azionisti 68 centesimi per azione. Il "last trading date" per le azioni BBVA sarà il 7 ottobre e la data di pagamento il 10 ottobre. Non è tardata la controrisposta di Sabadell che ha ricordato come i piani di remunerazione prevedono il pagamento del 30% del suo valore di borsa nei prossimi 18 mesi. Insomma una guerra che non sembra finire in tempi brevi per la gioia, in ogni caso, degli azionisti mai “coccolati” come in questo periodo.