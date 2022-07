Bce: Cottarelli, positiva reazione mercati su scudo e tassi

Bce, tassi e scudo anti spread, Cottarelli: "Il fatto che non ci sia stato una forte rezione negativa dei mercati è positivo"

"Non c'e' stata una grande reazione dei tassi, lo spread e' andato su in Italia dove pero' succedevano tante cose nel frattempo, quindi direi che c'e' stata una buona reazione. Il fatto che non ci sia stato una forte rezione negativa dei mercati e' positivo, c'era rischio che lo strumento potesse essere percepito male in fondo non e' andata cosi' male". E' il parere di Carlo Cottarelli, interpellato dall'AGI in merito agli strumenti di politica monetaria, il rialzo dei tassi di 50 punti base e lo scudo anti spread, approvati in settimana dalla Bce. Parlando del rialzo dei tassi, l'economista sottolinea:

"Mi apsettavo un aumento dello 0,25, ma abbiamo una inflazione in Ue dell'8,6% a giugno, si tratta quindi ancora di livelli di aumento dei tassi molto bassi". Nel giorno dell'annuncio della Bce, l'ex presidente di Eurotower ed attuale premier italiano ha presentato le sue dimissioni al Capo dello Stato. Cottarelli analizza: "La presenza di Draghi senza dubbio aiutava, non era uno scudo perfetto, ma senza dubbio aiutava".