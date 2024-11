Bce, Lagarde: "Europa perde terreno, urgente unione mercati capitali"

"Dall'anno scorso, il declino della posizione innovativa dell'Europa è venuto alla luce più chiaramente. Il divario tecnologico tra Stati Uniti ed Europa è ormai inequivocabile". Lo ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al 34th European Banking Congress: "Out of the Comfort Zone: Europe and the New World Order".

"Anche l'ambiente geopolitico è diventato meno favorevole, con crescenti minacce al libero scambio da ogni angolo del mondo. Essendo la più aperta delle principali economie, l'Ue è più esposta a queste tendenze rispetto ad altre", ha aggiunto.

"L’ Unione dei Mercati dei Capitali si trova al centro di tutte queste sfide ed è fondamentale per promuovere un’economia dinamica e tecnologicamente avanzata e per trasformare l’alto livello di risparmio in ricchezza, stimolando la domanda interna".