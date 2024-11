Unicredit-Commerzbank, se l'Italia vuole la scalata deve ratificare il Mes. Il ricatto bello e buono della Germania

Unicredit-CommerzBank, il ricatto della Germania

Credo che di sottili ricatti, anche dalla Germania, ne abbiamo avuti molti. Poi sempre con poca educazione mi ricordo sorrisetti, fra la Merkel e Sarkozy, sbeffeggiando la nostra Italia.

Ora i tempi sono cambiati, la Germania è in crisi e dopo una breve stagnazione si trova attualmente in recessione (fabbriche in fallimento e nelle città vetrine vuote con il cartello zu vermieten/zu verkaufen - affittasi/vendesi; di video su youtube.com ne troverete quanti volete) e come se non bastasse si è innescata una crisi istituzionale mai vista negli ultimi 30 anni.

Eppure c'è ancora qualcuno che pensa di essere l'aquila di Asburgica memoria. E Herr Tobias Tröger, consulente per l'Europa, cosa fa? Spara un ricatto bello e buono, ossia: cara Italia se vuoi che l'Unicredit entri in società con la Commerzbank è necessario firmare il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, (o meglio Modalità di Esproprio Sistematico).

Se l'Europa accetta il ricatto di un consulente allora diciamolo chiaramente che è in disfacimento. Si è forse dimenticato di quanto è costata la riunificazione della Germania dopo la caduta del muro di Berlino al mondo, all'Europa ed anche all'Italia? Noi non ci siamo mai tirati indietro e abbiamo sempre dato una mano a chi è in difficoltà, ma come ben sappiamo la gratitudine non è da tutti e magari non è neanche di questo mondo. Allora mi domando: che fine ha fatto il tanto sbandierato libero commercio, il libero scambio, la libertà economico-finanziaria?

E poi se ogni “consulente” si mette a ricattare una Nazione, componente dell'Europa, che senso ha? Al Cancelliere Olaf Sholtz è stato chiesto di non ricandidarsi e a Herr Tobias Tröger posso permettermi di chiedere formalmente le sue dimissioni? E poi gli vorrei anche domandare: con quale autorità si permette, anzi osa, ricattare sfacciatamente l'Italia e la libera economia? Per farmi capire chiudo con un proverbio tedesco: “Den Fuchs muss man mit den Fuchsen fangen”. Si deve dare la caccia alla volpe con le volpi, ossia: con avversari astuti bisogna farsi altrettanto astuti.