Bce, Lagarde: "Porteremo inflazione al 2%". Visco: "Prudenti sul rialzo tassi"

Bce, Lagarde: "Per far abbassare l'inflazione continuiamo con una politica restrittiva"

“Conseguiremo la stabilità dei prezzi e non transigiamo sull'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. A tal fine seguiremo una strategia solida, che si fonda sui dati e ci vede pronti ad agire, ma senza compromessi riguardo al nostro obiettivo primario. In un mondo che sta cambiando più rapidamente di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare, dobbiamo essere sia concentrati sull'obiettivo sia risoluti nella strategia per conseguirlo”. A dirlo è la presidente della Bce Christine Lagarde, in chiusura del suo intervento alla conferenza “The ECB and Its Watchers XXIII” a Francoforte.

“Affinché le pressioni inflazionistiche si attenuino, è importante che la nostra politica monetaria tenga saldamente la rotta in direzione restrittiva. Tale processo inizia a sortire i suoi effetti soltanto adesso”.

“Data l’elevata incertezza, è ancora più importante che la traiettoria dei tassi sia fondata sui dati. Ciò implica che, a priori, non ci impegniamo a innalzare ulteriormente i tassi né che abbiamo finito di aumentarli”, ha spiegato Lagarde, sottolineando che “se lo scenario di base delle nostre proiezioni più recenti sarà confermato, avremo ancora molta strada da fare per assicurare che le pressioni inflazionistiche siano disinnescate”.

Panetta: "Stretta da calibrare con prudenza"

“La nostra stretta va calibrata con prudenza”, perché «sta già avendo un forte impatto sulle condizioni finanziarie e perché vogliamo evitare volatilità finanziaria indesiderata”. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del board della Bce, alla stessa conferenza.

“La politica monetaria deve restare pienamente adattabile agli sviluppi data l’incertezza prevalente, i lassi di tempo con cui opera e il rischio di improvvise tensioni finanziarie”, ha aggiunto Panetta, sottolineando come questo richieda “un approccio dipendente dai dati, che non pregiudica future decisioni di policy e che riflette i rischi”.