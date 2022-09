Bce, Lagarde rassicura sul rialzo dei tassi: "Riporteremo l'inflazione al 2%"

Bce, Lagarde: "Il nostro mandato primario, anche se è un compito arduo, è riportare l'inflazione al 2%"

A ventiquattro ore dall'annuncio del rialzo monstre di 75 punti base dei tassi d'interesse, la presidente della banca centrale, Christine Legarde, ha ribadito la determinazione dell'Ue di “riportare l'inflazione nell'area euro al 2% nel medio termine", anche se è un "compito arduo".

Al termine dell'Eurogruppo che si è riunito stamani a Praga, prima dell'Ecofin informale, Lagarde ha affermato: “Il Consiglio direttivo è unito nella sua decisione e nella sua determinazione per riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. E' il nostro mandato primario". "E' un compito arduo, ha aggiunto, ma non ci sottrarremo. Produrremo risultati sulla stabilità dei prezzi: lo abbiamo sempre fatto in presenza di choc".

La guerra in Ucraina, "oltre alla tragedia umana, ha provocato una crisi energetica che impatta direttamente sulle vite degli europei. La Bce combatterà questo nuovo choc con la stessa determinazione con cui ha combattuto il precedente", la pandemia di Covid-19.

"Sappiamo da dove viene l'inflazione, in gran parte da uno choc all'offerta, specialmente sui mercati energetici. E siamo chiari: la Bce da sola non può fare molto per ridurre i prezzi del gas all'ingrosso. Né può ridurre le bollette della luce. Non è il nostro ruolo: è quello dei governi, che deve essere coordinato a livello Ue. La crisi attuale richiede che tutte le istituzioni Ue lavorino insieme: la politica monetaria e la politica economica devono lavorare fianco a fianco e non contraddirsi reciprocamente", ha concluso Lagarde.

Bce, Lagarde: "Continueremo a dare liquidità alle banche"

Inoltre, "la Bce continuerà a fornire liquidità direttamente alle banche, senza finanziare direttamente le utilities europee, alcune delle quali sono in difficoltà a causa dei rincari delle materie prime"; ha sottolineato Lagarde, ribadendo che l'istituto finanzia direttamente le banche, le quali poi fanno credito alle imprese. "Per quanto riguarda la Bce e le banche centrali dell'Eurosistema, naturalmente siamo pronti a fornire liquidità alle banche, non alle imprese attive nell'energia".

Gentiloni: "Il rischio di recessione in Ue è cresciuto"

A margine della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Praga è intervenuto anche Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, che ha ribadito che una "recessione" in Europa "non è inevitabile", ma "onestamente il rischio di averne una è, evidentemente, cresciuto. I prossimi mesi saranno difficili, ma siamo preparati e gestiremo le sfide che abbiamo davanti a noi".