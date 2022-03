Bce, Macron vuole Lagarde premier. Berlino fa il tifo per il bis all'Eliseo

Il pedigree di destra liberista di Lagarde vicino a quello di Macron e i consigli di Sarkozy

In caso di bis all'Eliseo, Emmanuel Macron vuole Christine Lagarde come primo ministro. La diretta interessata ha smentito più volte: “Sono a Francoforte fino al 2027. Ho un lavoro, una funzione. Non ho l'abitudine di rinunciare lungo la strada”. Oppure: “Ci sono altre persone molto più competenti di me”, ha anche ripetuto la presidente della Bce sottolineando come il suo sia un profilo politico poco adatto.

Eppure la voce circola con insistenza e rimbalza da Parigi fino a Bruxelles, tanto che nei palazzi comunitari del potere già si ragiona sulla possibile staffetta franco-tedesca al vertice di Francoforte e sull’effetto domino nel risiko delle poltrone Ue che ha nella presidenza del Consiglio europeo (attualmente ricoperta dal belga Charles Michel) il prossimo terreno di confronto fra gli Stati membri. Lo scrive Repubblica, che sottolinea come quello dell’ex numero uno del Fondo Monetario succeduta a un altro francese, Domenique Strauss-Kahn travolto dagli scandali sessuali, sia un nome segnalato all’attuale inquilino dell’Eliseo dall’ex presidente francese Nicolas Sarkozy (già ispiratore di altre nomine del fondatore di En Marche!) e molto apprezzato da Macron.



Già ministro del Commercio estero dal 2005 a 2007 nel governo de Villepin (Chirac all’Eliseo) e poi ministro dell’Agricoltura e dell’Economia nell’esecutivo Fillon fino al 2011 (con Sarkozy presidente), Lagarde, ricorda sempre il quotidiano del gruppo Gedi, ha un pedigree di destra liberista vicino a quello di Macron che un mese fa ha insignito l’avvocato transalpino (che prima dell’avventura politica ha fatto carriera negli Usa) dell’onorificenza di Commendatrice all’Ordine nazionale del merito in una cerimonia ristrettissima. Riconoscimento che ha rafforzato la convinzione di molti nel mondo politico d’Oltralpe di come l’idea di designare la Lagarde come seconda donna capo del governo nella storia della Quinta Repubblica sia più che caldeggiata dall’attuale inquilino dell’Eliseo che ad aprile cerca la riconferma alle Presidenziali.

