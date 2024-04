Bendins Spoons compra l'inglese StreamYard per 150 milioni

Si inserisce un altro importante pezzo nel puzzle della strategia di espansione di Bending Spoons. Il gigante italiano nel settore delle applicazioni, con un valore di oltre 2,5 miliardi di euro, ha concluso un accordo per l'acquisizione di StreamYard Top Corp (meglio conosciuta come Hopin), una società di software con sede a Londra che possiede e gestisce i prodotti StreamYard, Streamable e Superwave. StreamYard, con milioni di utenti in tutto il mondo, ha finora permesso la trasmissione in diretta e la registrazione di oltre 60 milioni di video.

Secondo fonti vicine alla trattativa citate da MF-Milano Finanza, il valore dell'azienda londinese si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Si è appreso che l'accordo, concluso verso la fine della settimana scorsa, prevede un pagamento combinato, parte in contanti e parte attraverso l'emissione di azioni dei veicoli del gruppo Bending Spoons agli attuali azionisti di StreamYard. Bending Spoons, guidata dal CEO e co-fondatore Luca Ferrari, è stata assistita da Kpmg per la due diligence finanziaria e fiscale e da Willkie Farr e Gallagher per gli aspetti legali, mentre StreamYard è stata seguita da LionTree (per gli aspetti finanziari) e da Goodwin Procter (per gli aspetti legali). Non è la prima volta che Bending Spoons si interessa al settore del video e dello streaming.

Recentemente, c'è stata voce di un possibile accordo con la nota piattaforma di hosting video Vimeo, per un'operazione del valore di 800 milioni. Secondo MF-Milano Finanza, questa possibilità potrebbe ancora essere in gioco nonostante l'acquisizione di StreamYard, tanto da far ipotizzare che un accordo con Vimeo potrebbe essere raggiunto nelle prossime settimane. "Apprezziamo il lavoro svolto dal team di StreamYard e siamo pronti a mettere le nostre competenze e tecnologie al servizio di questi prodotti per raggiungere nuovi traguardi," ha dichiarato Ferrari. "Il nostro team ha sviluppato marchi, tecnologie e comunità globali incredibili attraverso la nostra suite di prodotti che include StreamYard, Streamable e Superwave. Siamo entusiasti di vedere ulteriori sviluppi nel nostro business e nei nostri prodotti con il supporto di Bending Spoons," ha aggiunto Badn Rajasekar, CEO di Hopin. StreamYard è una piattaforma leader per la trasmissione in diretta e la registrazione video, Streamable è una piattaforma di hosting video e Superwave è una piattaforma per la gestione delle comunità.