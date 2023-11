Benetton al riassetto di Evoluzione 1: Giuliana e Paola in uscita

Benetton: Giuliana lascia la presidenza di Evoluzione 1

Recentemente, sono avvenuti importanti cambiamenti ai vertici della galassia Benetton. La presidenza di Evoluzione 1, la holding di cui Giuliana Benetton è co-fondatrice insieme al fratello Luciano (1935) e ai defunti Carlo e Gilberto, è passata di mano. Giuliana Benetton, classe 1937, detentrice del 60% in nuda proprietà, ha ceduto la presidenza a Gianni Cinotti, vicepresidente e figura di fiducia dei Benetton. Quest'ultimo è anche il presidente di Edizione Property e Edizione Alberghi, poli immobiliari soggetti di recente scissione tra i rami della dinastia.

L'uscita di Giuliana Benetton, motivata anche da ragioni di salute, si accompagna a quella della figlia Paola, che ha rinunciato alla carica di amministratore delegato di Evoluzione 1 e ha lasciato il consiglio di amministrazione. Attualmente, il board è composto da Pierantonio Biasotto e Piergiorgio Cecchini.

A fine 2022, Evoluzione 1 ha riportato un patrimonio netto di circa 26 milioni e un attivo di 36,8 milioni, che include immobili per 3,2 milioni, liquidità per 15 milioni e partecipazioni per 18,1 milioni. Tra queste, si annoverano quote in club deal (Mediobanca e White Bridge), il 5% di Edizione (holding dei Benetton), le partecipate Evoluzione Immobiliare e Evoluzione Finanziaria, la controllata Green Evolution e la partecipata Terza, destinataria degli immobili in seguito alla scissione di Edizione Property.

Evoluzione 1 è stata istituita nel 2021 a seguito della scissione di Evoluzione, quando Giuliana Benetton ha voluto garantire un passaggio ordinato dei suoi beni alla seconda generazione rappresentata dai quattro eredi: Daniela (1969), Carlo (1971), Franca (1968) e Paola (1958). La divisione ha dato origine a Evoluzione 1, Evoluzione 2, Evoluzione 3 e Evoluzione 4, ciascuna con un capitale di 1,75 milioni assegnato a ogni erede. Ogni newco ha una struttura di società a responsabilità limitata con il 40% di proprietà piena, senza diritto di voto, e il restante 60% in nuda proprietà con usufrutto intestato alla madre.