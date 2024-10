Benetton si mette ai fornelli, rilevata la maggioranza di TheNiceKitchen. I dettagli dell'affare

Benetton rileva la maggioranza di TheNiceKitchen

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, annuncia il perfezionamento di un accordo vincolante con BeNice Holding Spa, fondata nel 1993 da Lauro Buoro, per rilevare TheNiceKitchen, gruppo italiano specializzato nella produzione di sistemi di cottura, refrigerazione e lavaggio per cucine professionali.

Il progetto TheNiceKitchen, promosso da BeNice Holding, ha origine nel 2013 con l’acquisizione di Modular Professional Srl, focalizzata nella produzione di cucine modulari, piani cottura, forni e lavastoviglie. Nel 2019 l’acquisizione e la successiva integrazione di Coldline Srl, fondata nel 1995 da Alessandro e Gianluca Bagante e leader nel segmento della refrigerazione professionale (con armadi frigoriferi, tavoli refrigerati e abbattitori di temperatura), segnano il passaggio fondamentale per la nascita del gruppo.

Una realtà che oggi integra le tecnologie di cottura, refrigerazione e lavaggio, combinando prestazioni, affidabilità e un know-how digitale con una piattaforma software e hardware unica per massimizzare l’efficienza e migliorare l’esperienza utente. L’acquisizione dell’area experience del gruppo, con le società Merryday Srl e Linearbi Srl, assicura uno sviluppo delle tecnologie TNK sempre più focalizzato sulle reali necessità dell’utilizzatore.

Il progetto di integrazione entra adesso in una nuova fase che vede 21 Invest rilevare la quota di maggioranza affiancando nell’azionariato Alessandro e Gianluca Bagante, che incrementano la propria partecipazione nel gruppo e continueranno a gestirne il futuro percorso di crescita.

La società, collocata strategicamente nel cuore della Inox Valley, produce la sua intera gamma in Italia nei siti di Torreglia (PD) e San Vendemiano (TV), impiegando circa 300 dipendenti. Nel 2023, il gruppo TheNiceKitchen ha registrato ricavi pari a circa 55 milioni di euro, di cui il 60% proveniente da mercati esteri.

Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, i prodotti TheNiceKitchen si distinguono per una tecnologia unica. L’avanzato sistema integrato di software e hardware, sviluppato dal team interno di tecnici e programmatori, produce una significativa riduzione dei consumi energetici migliorando le performance dell’impresa ristorativa. L’obiettivo di TheNiceKitchen è accompagnare gli imprenditori del settore verso la digitalizzazione, introducendo un nuovo modello di gestione dei dati, degli spazi e dei processi di lavoro.

Valorizzando tale posizionamento, 21 Invest supporterà tutto il team di management per accelerare ulteriormente lo sviluppo sui mercati internazionali attraverso il rafforzamento delle risorse commerciali, l’ottimizzazione del mix di canali di vendita e il continuo focus sul prodotto, perseguendo anche opportunità di M&A che possano complementare il portafoglio di soluzioni offerto dal gruppo.

Il processo di evoluzione digitale della cucina rimarrà il cardine su cui poggia lo sviluppo del progetto TheNiceKitchen, con l’obiettivo di offrire ai clienti i migliori prodotti per singola installazione e al contempo cucine complete integrate con soluzioni software avanzate in grado di connettere l’area di produzione (la cucina) all’area vendita (la sala).

Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest, commenta: “TheNiceKitchen rappresenta un'eccellenza del territorio veneto, un perfetto connubio di innovazione, know-how e design. Il nostro obiettivo è promuovere una crescita sostenibile, non solo in termini di espansione dimensionale e di mercato, ma anche creando nuovi posti di lavoro, così da rafforzare la competitività del gruppo. Con il team di 21 Invest, continueremo il percorso di innovazione già avviato, offrendo un’esperienza di cucina sempre più interconnessa e all’avanguardia, esaltando la forza del made-in-Italy a livello internazionale”.

Lauro Buoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BeNice Holding Spa, ha dichiarato: “Il successo di TheNiceKitchen è stato possibile grazie a un percorso ben strutturato che ci ha portato alla creazione di un concetto di cucina professionale innovativo e coerente, rafforzato da un brand unico. Essenziale è stata la capacità del management di guidare il cambiamento, così come la visione che ci ha permesso di realizzare un progetto completamente nuovo in un settore tradizionalmente statico, caratterizzato da un panorama di player consolidati”.

Alessandro Bagante, Amministratore delegato di TheNiceKitchen, afferma: “La partnership con 21 Invest rappresenta un passo cruciale per accelerare lo sviluppo di TheNiceKitchen. Il piano strategico condiviso, mira alla creazione di un leader europeo nel settore del food equipment attraverso soluzioni integrate supportate da una piattaforma tecnologica comune che mette in comunicazione tutti gli apparecchi TNK. Il management e tutti i collaboratori TheNiceKitchen hanno svolto con impegno ed entusiasmo un grande lavoro in questi anni per supportare lo sviluppo. Con 21 Invest potremo esprimere al meglio il potenziale di questo gruppo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati”.

21 Invest è stata assistita per gli aspetti legali e societari da Hogan Lovells, da KPMG per la financial, tax e ESG due diligence, da Roland Berger per la business due diligence e da Fineurop in qualità di debt advisor.

BeNice Holding esprime il suo ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito all’evoluzione del gruppo, in particolare a Mario Petracco, membro del Board, Alessandro Bagante, Chief Executive Officer e Marco Fella, Chief Financial Officer di TheNiceKitchen. Con questa cessione, la BeNice Holding chiude un capitolo importante nel Foodservice e si prepara ad affrontare nuove sfide in altri settori di crescita.