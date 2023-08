Benzina, arriva la stangata di Ferragosto. Ecco i prezzi folli dei carburanti

Caro benzina, ennesimo rialzo in vista delle partenze di Ferragosto: il servito sfora i 2 euro

Ormai neanche il self service può più “indorare la pillola” per gli automobilisti. Il costo dei carburanti continua la scia intrapresa e i rincari sembrano senza fine. D’altronde, alle porte del ferragosto il momento è il più propizio per "fare cassa", in vista dei milioni di italiani pronti a partire le vacanze estive.

Secondo quanto rileva Quotidiano Energia dai dati aggiornati - comunicati dai gestori all'Osserva prezzi del Mimit - sono questi gli aumenti delle varie compagnie: Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel), Q8 (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel).

Nello specifico, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,938 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,950 euro/litro (no logo 1,923). Il prezzo medio provinciale più alto è stato registrato a Nuoro (1,975) e quello più basso a Biella (1,893).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,825 euro/litro, con le compagnie tra 1,814 e 1,837 euro/litro (no logo 1,814) con il prezzo medio provinciale più alto a Imperia (1,870) e il più basso a Padova (1,780).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,073 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 2,004 e 2,140 euro/litro (no logo 1,976). La media del diesel servito è 1,960 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,897 e 2,020 euro/litro (no logo 1,866).

