Crisi auto elettriche, Berlino prepara un maxi pacchetto da 465 mln per spingere le vendite

Crisi dell’auto in Germania: in arrivo 465 milioni di incentivi per stimolare le vendite di veicoli elettrici

Il Governo tedesco ha annunciato un pacchetto di incentivi fiscali da 465 milioni di euro per rilanciare le vendite di auto elettriche e contrastare la crisi del settore automobilistico. Il nuovo provvedimento, approvato il 4 settembre, prevede detrazioni fiscali che possono arrivare fino al 40% del valore dei veicoli elettrici nel primo anno, riducendosi progressivamente al 6% entro il sesto anno. Inoltre, il beneficio fiscale attualmente riservato ad auto aziendali fino a 70.000 euro sarà esteso anche a veicoli fino a 95.000 euro.

Come riporta il Sole24 Ore, il mercato dell'auto in Germania ha subito un forte calo ad agosto, con immatricolazioni scese a 197.000, un decremento del 28% rispetto all’anno precedente. Le vendite di auto elettriche sono crollate del 69%, con una domanda generale in calo. La quota di mercato delle auto elettriche è scesa al 13,7%, rispetto al 18% medio del 2023. Anche altri tipi di alimentazione hanno visto cali significativi, con tutte le principali case automobilistiche che riportano perdite di vendite notevoli.

L'industria automobilistica tedesca mostra un crescente pessimismo, con l’indice Ifo del clima aziendale sceso a meno 24,7 punti. Volkswagen, in particolare, è alle prese con una pesante ristrutturazione e potrebbe chiudere uno dei suoi impianti in Germania. Il direttore finanziario di Volkswagen ha avvertito che l'azienda ha un anno, al massimo due, per cambiare rotta dopo aver perso circa 500.000 vendite.