Berlusconi si allea con Mister Iliad. Insieme a Niel per l'asta francese

Mfe: offerta non vincolante con Xavier Niel per la tv francese M6

Mfe ha presentato un'offerta non vincolante per il 48% circa del canale francese M6. Lo riporta Reuters aggiungendo che la proposta della società della famiglia Berlusconi è stata avanzata con un partner industriale che dovrebbe essere Xavier Niel, il fondatore di Iliad. A vendere la quota è il gruppo tedesco Rtl dopo che sono naufragate le trattative per la fusione tra M6 e l'emittente francese Tf1 per problemi di Antitrust.

Ricostruisce la vicenda la Stampa: "La partita sembrava essere aver preso una china sfavorevole al Biscione. Già al primo round, nonostante avesse presentato l’offerta più generosa, al gruppo controllato dalla Fininvest dei Berlusconi era stato preferito un matrimonio tutto francese, con il gruppo Bouygues a fare da celebrante. E lo stesso rischia (rischiava?) di ripetersi adesso. I bookmakers danno in pole la compagine guidata da Rodolphe Saadé, uomo d’affari impegnato nella logistica e in ottimi rapporti con la famiglia Bouygues, che potrebbe avere la tentazione di ritentare la combinazione M6-Tf1 tra cinque anni".

"All’ombra della torre di Cologno Monzese", prosegue la Stampa, "devono aver pensato che ci fosse un solo modo per poter sventare tentazioni sciovinistiche francesi: allearsi con un francese".