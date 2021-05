Bernard Arnault sorpassa Jeff Bezos: il ceo di LMVH è il più ricco del mondo

Nonostante pochi mesi fa abbia toccato un picco di 200 miliardi di dollari, Jeff Bezos (fondatore di Amazon) non è più l'uomo più ricco del mondo. Ora come ora è stato sorpassato, anche se "solo" di 300 milioni di dollari, da Bernard Arnault, a capo del gruppo di beni di lusso LVMH. Entrambi vedono il loro patrimonio netto aggirarsi sui 186 miliardi di dollari. Tutto ciò è dovuto a due ragioni finanziarie: la prima è che le azioni del gruppo hanno chiuso di quasi mezzo punto percentuale in più in Europa, la seconda è che in America, invece, le azioni di Amazon sono diminuite di poco più dell’1% venerdì.

Il conglomerato con sede a Parigi LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) ha registrato un record di fatturato nel primo trimestre del 2021, raggiungendo i 16,7 miliardi di dollari. Bisogna inoltre ricordare che i brands dell’azienda includono Louis Vuitton, Sephora, Marc Jacobs Christian Dior e Fendi, tra gli altri. Questo risultato incredibile è stato possibile solo grazie ai consumatori statunitensi e cinesi, che hanno ricominciato a comprare la moda di lusso dei marchi sopra citati.