Biden non fa passi falsi grazie alle "Air Joe": le sue sneakers anti-caduta

Biden e le sneakers anti-caduta diventano un caso americano

Gli americani non sono esattamente famosi per il loro stile in quanto a moda, ma se sei il presidente degli Stati Uniti, allora è tutta un'altra storia. Joe Biden ha fatto un passo avanti - letteralmente - nella storia americana diventando il Presidente più anziano ad occupare la Casa Bianca. Ma dietro le quinte c'è un dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti: le sue scarpe.

Non scarpe normali, ma delle sneakers, oltretutto ortopediche, sfoggiate da Biden nelle sue recenti uscite pubbliche. Lasciando da parte l'abbinamento vestito-scarpe da tennis, la scelta di calzature del Presidente va ben oltre la semplice questione stilistica. Si chiamano "Air Joe" - scarpe nere, robuste, con una suola larga progettata per fornire stabilità e supporto, con un prezzo che oscilla tra i 150 e i 200 dollari (circa 138-184 euro).

Queste calzature, prodotte dall'azienda Hoka Transport e recentemente approvate dall'American Podiatric Association, sono state progettate con un'unica missione: garantire al Presidente il massimo comfort e sostegno durante le sue quotidiane attività, che includono lunghe camminate e escursioni. Sul sito ufficiale del produttore, le "Air Joe" sono descritte come le scarpe che offrono la sensazione di "camminare nell'aria".

L'attenzione sui nuovi calzari del Presidente è stata attirata dai reporter della Casa Bianca durante un viaggio a febbraio, quando Biden si è sottoposto ai suoi test medici annuali, particolarmente rilevanti considerando la neuropatia periferica diagnosticata al presidente, una condizione che colpisce i piedi e può compromettere l'equilibrio.

Nei mesi precedenti, Biden aveva già avuto problemi di equilibrio, conosciuti al grande pubblico grazie agli incidenti avvenuti durante le discese dagli scalini dell'Air Force One. Tuttavia, il Presidente non si è arreso, adottando misure preventive come scalette più brevi o affidandosi a un preparatore atletico e fisioterapista per migliorare la sua stabilità.

Insomma Biden ha abbandonato i mocassini per le sneaker da tennis, e ora le "Air Joe" sono diventate il suo compagno affidabile, sia per le passeggiate che per uscite ufficiali da presidente. Mentre i repubblicani ironizzano sulle abitudini del Presidente, i democratici sperano che l'indossare le "Air Joe" possa portare Biden a volare alto, anche nei sondaggi, in vista delle elezioni di novembre.