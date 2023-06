Bideneconomics, l’arma segreta di Joe Biden per convincere gli americani

Bideneconomics, tra una gaffe e un capitombolo il Presidente gioca le sue carte

Tra una gaffe e un capitombolo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta scaldando i motori per la prossima campagna presidenziale del 2024. Insensibile ai dati di immagine, un po’ contrastanti e non proprio esaltanti, ha trovato un nuovo cavallo di battaglia che, secondo il democratico, potrebbe funzionare: la Bideneconomics. Un termine raccontato , per la prima volta in un comizio a Filadelfia, di fronte ad americani colpiti dall’inflazione ed in attesa di una recessione più o meno morbida “La chiamano Bideneconomics.

Non so cosa diavolo sia, ma funziona", ha detto il presidente. Il termine, sconosciuto fino a prima del comizio, è stato spiegato proprio dal numero uno della Casa Bianca. “Bidenomics significa la costruzione dell'economia dal centro verso l'esterno e dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso. E questo portando tre cambiamenti fondamentali. Per prima cosa occorre fare investimenti intelligenti in America. In secondo luogo, è necessario educare e formare i lavoratori per far crescere la classe media. E terzo è importantissimo promuovere la concorrenza per ridurre i costi e aiutare le piccole imprese”.

Bideneconomics, i primi effetti concreti della nuova strategia economica