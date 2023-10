Bill Gates compra il castello di Portofino e deve sfrattare gli inquilini vip

Il fondatore di Microsoft ha comprato il castello di San Giorgio e vuole farne un hotel di lusso

Anche a Bill Gates piace la dolce vita italiana, e per godersela a pieno si è pure comprato il noto castello di San Giorgio a Portofino: 1200 metri quadrati con ascensore privato per raggiungere la spiaggia sottostante, privata pure questa. Il fondatore di Microsoft non ha badato a spese, comprando il castello per una crifra che si aggira attorno i 50/60 milioni.

Ma qual è l'obiettivo dietro questo investimento? Gates, noto per la sua filantropia e le sue soluzioni innovative per i problemi globali, sembra ora voler portare la sua passione per il lusso italiano to the next level. Dopo aver acquistato la catena alberghiera Four Seasons per una cifra da capogiro nel 2021 dal principe saudita Alwaleed bin Talal, sembra che Gates stia cercando di espandere il suo impero dell'ospitalità di lusso con questa acquisizione iconica.

Le voci sulla vendita del Castello di Portofino circolavano da tempo, con stime che oscillavano tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'ex proprietario, un facoltoso assicuratore genovese, aveva già espresso l'intenzione di vendere la proprietà, e persino un'agenzia immobiliare extra lusso con filiali a Santa Margherita, Camogli e Genova aveva inserito un annuncio online per la vendita. Ma la storia di questa residenza è tutt'altro che ordinaria, con la leggendaria baronessa Jeannie Watt Mumm, vedova del barone Mumm, che un tempo regnava sovrana sul Castello di San Giorgio, ancora oggi ricordata come "la signora di Portofino".

Villa San Giorgio è una residenza maestosa, con una superficie di circa 1.200 metri quadrati, attualmente suddivisa in mini-appartamenti di lusso che hanno accolto temporaneamente personaggi di fama mondiale, tra cui Loro Piana e la famiglia Armani. Eppure, ciò che rende la dimora veramente straordinaria è la presenza di un ascensore privato che conduce direttamente alla spiaggia privata situata appena sotto.

Tuttavia, il passaggio di proprietà del Castello non sarà privo di sfide. Inizialmente, sarà necessario affrontare la delicata questione degli attuali inquilini VIP, che hanno fatto di questi mini-appartamenti il loro rifugio di lusso e che dovranno essere "sfrattati" per dare spazio al nuovo progetto. In secondo luogo, ci si scontrerà con il complesso ostacolo del piano regolatore. La trasformazione di questa residenza in un hotel di lusso richiederà l'approvazione sia del Comune di Portofino che dell'ente Parco di Portofino, considerando che attualmente l'edificio è classificato come "abitazione residenziale."

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha ribadito che le normative sono chiare e che, in base a queste, l'edificio può essere utilizzato esclusivamente come villa residenziale. Tuttavia, la presenza di una personalità del calibro di Bill Gates ha catturato l'attenzione e la curiosità della piccola comunità di Portofino, che segue con interesse lo sviluppo di questo affascinante progetto. Resta da vedere come si evolverà questa nuova avventura nella vita del Castello di Portofino e come la residenza di lusso si inserirà nel paesaggio idilliaco di Portofino.