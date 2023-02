Bill Gates, dopo i pc punta sulla birra: acquista il 3,8% di Heineken

Bill Gates entra in Heineken, compra il 3,76% delle azioni per 848,2 milioni di euro

Bill Gates ha comprato il 3,76% delle azioni di Heineken Holding per 902 milioni di dollari. Secondo i documenti depositati presso il regolatore olandese Afm, Gates ha comprato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding a titolo personale e 4,18 milioni di azioni attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Secondo i calcoli di Bloomberg al prezzo di chiusura del 17 febbraio, le azioni hanno un valore di 848,2 milioni di euro (902 milioni di dollari). Il fondatore di Microsoft ha acquisito le quote lo stesso giorno in cui Fomento Economico Mexicano Sab (Femsa) ha venduto le sue azioni per 3,7 miliardi di euro. La multinazionale messicana che, oltre a controllare una serie di store in Messico, è la più grande imbottigliatrice di Coca-Cola nel mondo, ha deciso di vendere tutte le azioni che deteneva in Heineken e che ammontavano a 18 milioni totali. Gates ne ha così comprate 10,8 milioni.