Birkenstock, partner con Manolo Blahnik: svelata la nuova capsule collection

Moda, la tedesca Birkenstock e il designer Manolo Blahnik insieme per una capsule collection in arrivo in primavera

Birkenstock chiama Manolo Blahnik. L'azienda tedesca leader delle calzature Birkenstock e il designer di scarpe Manolo Blahnik hanno intrapreso una collaborazione, pura testimonianza della loro maestria nell’artigianalità e nella creatività.

Decorata con cristalli e confezionata in esclusive scatole da scarpe e porta scarpe in tela a pois, secondo il tradizionale pattern di Manolo Blahnik, questa collezione racchiude i migliori elementi di entrambi i brand per un incomparabile incontro regale di menti creative. La collezione in arrivo reinventa i modelli Birkenstock con i suoi dettagli sfacciatamente glamour, caratterizzati dalla inconfondibile enfasi di Manolo Blahnik verso i particolari. Il tocco inimitabile per cui è noto Blahnik incontra l’artigianalità premium di Birkenstock, creando una capsule allo stesso tempo radicalmente moderna e dinamica per entrambi i brand.

La prima release della collaborazione verrà svelata su 1774.com, manoloblahnik.com, e in tutte le location retail Manolo Blahnik, oltre che in retailer selezionati nel mondo a partire dal 24 marzo 2022. La seconda release di modelli verrà lanciata a giugno 2022.

