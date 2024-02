Bitcoin in rally a 52 mila euro. Un'epocale transazione dietro il rialzo

Bitcoin, il prezzo sale alle stelle. Ecco cosa si nasconde dietro il rialzo

Bitcoin alle stelle. Per la prima volta dalla fine del 2021, il re delle monete digitali ha superato quota 57 mila dollari (circa 52 mila euro). A sostenere il prezzo – oggi, martedì 27 febbraio, il rialzo è stato del 10% - la domanda degli investitori e gli acquisti da parte di MicroStrategy.

La società americana ha infatti acquisito nelle ultime ore ben 3.000 Bitcoin per un totale approssimativo di 155 milioni di dollari (circa 51.000 a moneta). Dall’inizio dell’anno (a gennaio 2024 valeva 40.000 dollari), la criptovaluta ha guadagnato circa il 34,7% del valore.

"Oggi è il giorno della liquidazione dei futures sui bitcoin, il che sta contribuendo al balzo dei prezzi a cui stiamo assistendo – ha commentato Ryan Rasmussen, analista di Bitwise Asset Management. Ci stiamo avvicinando alla finestra in cui solitamente vediamo i trader posizionarsi prima del dimezzamento del bitcoin, che avverrà nella seconda metà di aprile. Sospetto che questo sia il giorno in cui le persone inizieranno ad assumere posizioni rialziste prima dell'halving".

L’halving

Nel dettaglio, un fattore che sta contribuendo al consolidarsi in positivo delle quotazioni è l’imminenza dell’halving, previsto per il 17 aprile. La traduzione dall’inglese è “dimezzamento”: da quel giorno il numero di Bitcoin emessi ogni 10 minuti (aggregati in un blocco che viene aggiunto alla blockchain) passerà da 6,25 a 3,125. Di conseguenza l’emissione giornaliera passerà da 900 a 450 unità e quella annua da 328.500 a 164.250.

L'halving è progettato per garantire che l'offerta di nuovi Bitcoin sul mercato diminuisca nel tempo, rendendo la valuta digitale sempre più scarsa. In teoria, una diminuzione dell'offerta di nuovi Bitcoin potrebbe portare a un aumento della domanda, poiché la scarsità aumenta il valore percettivo dell'asset. In passato, l’halving si è trovato di pari passo con un aumento del prezzo della moneta, ma non è garantito succeda anche in futuro.

Una misteriosa transazione

Il 23 febbraio 2024, Bitcoin ha vissuto un momento epocale della propria storia. L’operazione, avvenuta alle 16:05:43, ha visto il trasferimento di una quantità senza precedenti di BTC, pari a 26.139,38974287 token, con un valore di circa 1.347 miliardi di dollari al momento della transazione.