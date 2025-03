Blackrock, il popolo cinese tradito da Ck Hutchison per la vendita dei porti del canale di Panama agli americani e il titolo crolla in Borsa

Cessione del Canale di Panama, l'operazione si sta rivelando un boomerang per Ck Hutchison: ecco perchè

Sembrava un ottimo affare ma la vendita, per 22,8 miliardi di dollari, dei porti sul canale di Panama a un conglomerato guidato dal super fondo di privaty equity statunitense BlackRock si sta rivelando un boomerang per Ck Hutchison, il gruppo guidato dal miliardario Li Ka Shing con sede a Hong Kong. L'operazione, "spinta"dal presidente Usa Donald Trump per mettere il Canale e i porti panamensi sotto l'egida degli Stati Uniti, è stata definita dal quotidiano statale Ta Kung Pao, una mossa sbagliata. L'organo di stampa controllato dal governo cinese ha infatti scritto che l'accordo "tradisce e svende l'intero popolo cinese, trascura gli interessi nazionali e dimostra che Ck Hutchison non ha spina dorsale e cerca solo il profitto".

E anche il ministero di primo livello cinese che supervisiona gli affari di Hong Kong, sotto il Consiglio di Stato, ha pubblicato la colonna sul suo sito web. Ck Hutchison, fondata e quotata in borsa a Hong Kong, ha sostenuto che le sue operazioni commerciali sono indipendenti dalla Cina. Le azioni però sono subito crollate in Borsa di quasi il 7% dando dunque una indicazione chiara del complesso ambiente geopolitico che l'azienda deve affrontare, tra le pressioni sulla Cina da parte di Trump e le preoccupazioni degli investitori sull'accordo che, almeno secondo quanto scritto, non ha l'appoggio di Pechino.

L'operazione era stata annunciata il 4 marzo scorso. Del consorzio fa parte, oltre a BlackRock, anche una società del gruppo Msc che fa capo all'armatore italo svizzero Gianluigi Aponte. L'accordo era arrivato dopo le pressioni di Trump che vuole il controllo del Canale di Panama, la cui gestione è passata nel 1999 al governo locale. Il capo della Casa Bianca, inoltre, ha accusato le autorità panamensi di aver ceduto alla Cina il controllo del canale. Tanto che il mese scorso la procura di Panama aveva chiesto la revoca della concessione data a Ck Hutchison, firmata nel 1997 e rinnovata nel 2021 fino al 2047, per i porti di Balboa e Cristobal, presenti sul canale e presenti nell'accordo stipulato con BlackRock.