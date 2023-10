BlackRock investe in Italia, vicino l'accordo per il gas nell'Adriatico

BlackRock e la trattativa per il rigassificatore nell'Adriatico: interesse per il 70% dell'azienda

BlackRock, il colosso degli investimenti degli Stati Uniti da 8mila miliardi di patrimonio, è pronto a fare il suo ingresso nella rigassificazione dell'Adriatico. ExxonMobil ha selezionato il più grande gestore patrimoniale del mondo come acquirente per la sua partecipazione del 70,7% in Adriatic LNG, il primo terminale di rigassificazione di importazione in Italia. Exxon detiene attualmente il 70,7% di Adriatic LNG tramite la controllata ExxonMobil Italiana Gas. Gli altri azionisti del principale terminale di importazione di GNL italiano al largo della costa adriatica nel nord Italia sono un'unità di QatarEnergy con una quota del 22% e l’operatore italiano della rete di gas controllata dallo stato Snam con il 7,3%.

Snam - fa sapere la Reuters - potrebbe aumentare la propria partecipazione in Adriatic LNG al 30% per ottenere i diritti di governance sul terminale di importazione di GNL e non restare solo come uno spettatore. Almeno quattro investitori istituzionali e fondi infrastrutturali, tra cui BlackRock, erano stati presi in considerazione per l’accordo, ha riferito Reuters a maggio. Allora le aspettative erano che l’accordo avrebbe valutato l’intero terminale GNL dell’Adriatico a circa 840 milioni di dollari (800 milioni di euro).