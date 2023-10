Exor ora punta sull'immobiliare e l'AI, finanziate due startup tedesche

Exor continua a diversificare negli investimenti: finanziato un innovativo sistema di co-living. I dettagli

Exor continua a investire e soprattutto diversificare. La holding della famiglia Agnelli-Elkann in queste settimane è molto mobile sul mercato e adesso ha ufficializzato altre partnership. L'investimento riguarda in particolare due startup tedesche, una si occupa di soluzioni di co-living e affitto di appartamenti e l'altra di intelligenza artificiale, in particolare di machine learning. Si tratta delle società Habyt e PandasAi. La prima - si legge su Il Sole 24 Ore - è basata a Berlino ma fondata e guidata dall'italiano Luca Bovone, e ha visto la partecipazione, oltre che di Exor Ventures, di Endeavor Catalyst che hanno partecipato al round di serie C, guidato da Korelya Capital e Deutsche Invest. A questi si affiancano le realtà presenti fin dalle prime battute nel capitale della società, specializzata nel fornire soluzioni di co-living e appartamenti in affitto: si tratta di Vorwerk Ventures, Kinnevik e il veicolo italiano di venture capital, P101.

Per quanto riguarda la PandasAi - riporta MF-Milano Finanza - questa startup è specializzata nel machine learning. L’investimento complessivo è stato di 1,1 milioni di dollari e vi hanno preso parte, oltre Vento, anche due fondi specializzati nel deep tech come Runa Capital e Episode 1 Ventures. Il tenore dell’investimento non è noto, ma è possibile che il sostegno fornito da Vento si aggiri intorno ai 150 mila dollari, che rappresenta il ticket medio delle operazioni pre-seed a cui prende parte Vento Venture. PadasAi è stata fondata da Gabriele Venturi ed è ora valutata intorno ai 6 milioni.