BlackRock punta al gas di Iren. Corsa per la quota di minoranza: vale 400 mln

BlackRock, la corsa in Iren. La concorrenza è agguerrita: grossi nomi

Fase decisiva per il passaggio di una quota di minoranza del colosso del gas Iren: nella partita per ottenere il 49% della società è entrato con forza BlackRock e ha anche superato la prima selezione nella gara per una quota delle reti di distribuzione della multiutility.

La gara, - si legge su Milano Finanza - gestita dall’advisor Rothschild, ha richiamato l’attenzione di circa 16 soggetti interessati ad acquistare il 49% delle reti gas della multiutility guidata dal presidente esecutivo Luca Dal Fabbro, che ha assumerà temporaneamente tutte le deleghe del ceo Gianni Vittorio Armani, in partenza per Enel. Come sottolineato recentemente da Dal Fabbro, il potenziale investitore dovrà badare in particolare a due aspetti: le prospettive green e la governance della multiutility.