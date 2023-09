Bmw, sempre di più nell’elettrico e investe in UK 600 milioni di sterline

Bmw investe nell'elettrico in Uk ben 600 milioni di sterline

Bmw continua a credere nell’elettrico e lo dimostra con investimenti importanti. Questa volta tocca agli stabilimenti inglesi dedicati alla produzione delle mitiche Mini, ma elettriche. 600 milioni di sterline è il valore maxi destinato al rinnovamento degli impianti di Oxford e Swindon. Ad Oxford ci si prepara infatti a realizzare, dal 2026, due nuovi modelli Mini Full Electric : la Mini Cooper 3 porte e il crossover compatto Mini Aceman.

Questa decisione è stata chiaramente apprezzata dal Governo del Regno Unito che, per bocca del Segretario per il commercio inglese, Kemi Badenoch, ha evidenziato che "Questa decisione rappresenta un motivo di grande fiducia nell’economia del Regno Unito e nel lavoro del Governo per mantenere il comparto automobilistico ai massimi livelli mondiali. L’investimento di Bmw Group, garantirà posti di lavoro di alta qualità, rinforzerà le catene di fornitura e, in sintesi, la crescita economica della Gran Bretagna".

Bmw, lo stabilimento di Oxford celebra 110 anni di attività