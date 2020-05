BNL e BNP Paribas Cardif, sospeso pagamento dei premi di 3 polizze

BNL e BNP Paribas Cardif rafforzano il proprio supporto ai clienti “small business” ed “imprese” (liberi professionisti e piccole e medie aziende), sospendendo temporaneamente l’addebito dei premi per le polizze “BNL Infortuni Business”, “BNL Key Manager” e “BNL Formula Continua” attive al 31 marzo 2020.

Le coperture assicurative rimarranno pienamente operative anche durante il periodo di sospensione degli addebiti dei premi mensili o annuali e continueranno a tutelare le imprese, gli imprenditori e i lavoratori in caso di sinistro. I pagamenti ripartiranno poi da agosto 2020 con la stessa periodicità precedentemente scelta in fase di sottoscrizione.

In caso di addebito mensile, le rate sospese verranno recuperate, con tre singoli pagamenti, nel mese di dicembre. Qualora, invece, la periodicità sia annuale, il recupero dipenderà dal mese in cui è previsto il rinnovo: se è a maggio l’addebito avverrà ad agosto; per giugno il pagamento avverrà a settembre; se a luglio si passerà ad ottobre.

Attraverso questa iniziativa BNL e BNP Paribas Cardif vogliono sostenere i clienti con azioni concrete che possano portare benefici economici in questo momento delicato per la ripartenza delle attività imprenditoriali e per l’andamento di molti bilanci familiari.

Qualora il cliente, per propria scelta o diversa esigenza, decidesse di non voler usufruire di questa agevolazione, potrà contattare il proprio Gestore BNL di riferimento o il servizio clienti di BNP Paribas Cardif. Informazioni ulteriori sono disponibili sui siti Internet bnl.it e bnpparibascardif.it.