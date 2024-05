Bnp Paribas lancia nuovi bond a tasso variabile e fisso in euro e dollari

Bnp Paribas lancia nuove obbligazioni a tasso variabile e fisso

BNP Paribas annuncia l'emissione di nuove obbligazioni a Tasso Variabile e Fisso rivolte al mercato retail, disponibili sul segmento Euro Tlx di Borsa Italiana. L'Obbligazione BNP Paribas Tasso Variabile e Fisso in Euro a 8 anni - Isin XS2759171254 dal primo al quarto anno paga cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso d'interesse annuo pari al tasso Euribor a 3 mesi con un minimo dello 0% e un massimo del 4,10% annuo. Ove il tasso Euribor a 3 mesi assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso Euribor a 3 mesi assuma un valore superiore al 4,10%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 4,10%).

Dal quinto anno fino alla scadenza dell'obbligazione, fissata al 10 maggio 2032, l'Obbligazione corrisponderà cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d'interesse annuo pari al 4,10% BNP ha anche lanciato l'Obbligazione BNP Paribas Tasso Variabile e Fisso in USD a 8 anni - Isin XS2759171171, che paga trimestralmente una cedola variabile calcolata a un tasso di interesse annuo pari al tasso USD Sofr, con un minimo dello 0% e un massimo del 6,10% annuo. Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0%, il tasso variabile annuo risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 0%). Viceversa, ove il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 6,10%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore massimo (ovvero 6,10%). Dal quinto anno di vita del prodotto fino alla sua scadenza, fissata al 10 maggio 2032, l'Obbligazione corrisponderà cedole trimestrali fisse calcolate a un tasso d'interesse annuo pari al 6,10%. Alla data di scadenza, entrambe le Obbligazioni rimborsano in una unica soluzione una somma pari al 100% del Valore Nominale.

Luca Comunian, Distribution Sales - Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha sottolineato che ''il comparto obbligazionario continua a presentare interessanti opportunità per gli investitori che desiderano puntare sui tassi d'interesse: è per questo motivo che noi di BNP Paribas abbiamo introdotto due nuove soluzioni, una in euro e una in dollari americani, che ci permettono di continuare ad arricchire la nostra offerta disponibile su questo settore. La flessibilità delle obbligazioni, prima a tasso variabile e poi fisso, potrà permettere a questi strumenti di essere resilienti durante le diverse fasi di mercato.''