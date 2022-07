Bnp Paribas nel primo semestre utile +13% a 5,3 miliardi

Bnp Paribas, nel primo semestre utile a +13%

Il gruppo bancario Bnp Paribas chiude il primo semestre del 2022 con un netto di Gruppo pari a 5.285 milioni di euro, con un significativo incremento del 13,0% rispetto al primo semestre 2021. Al netto degli elementi straordinari, esso si attesta a 5.409 milioni di euro, con un incremento del 26,4% rispetto al primo semestre 2021. Nel secondo trimestre il risultato netto è positivo per 3,18 miliardi, con un aumento del 9,1% in un anno, e un incremento dei ricavi in tutte le attività.