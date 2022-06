Bnp Paribas vuole Abn Amro: i rumor fanno volare i titoli

Bnp Paribas vuole Abn Amro

Bnp Paribas ha espresso al governo olandese il suo interesse per una possibile acquisizione di Abn Amro, il gruppo bancario nazionalizzato dopo la crisi finanziaria del 2008. Lo riferisce Bloomberg secondo cui a questo primo contatto preliminare non sarebbero seguite delle trattative dettagliate in quando l'Olanda non sarebbe al momento interessata alla proposta, preferendo ridurre la sua quota sul mercato e mantenere un po' di presa sulla banca. In Borsa i rumor hanno fatto decollare Abn Amro, schizzata fino a un massimo del 18%, mentre Bnp sale del 2,7%. L'odore del risiko infiamma tutto il comparto, con l'indice Stoxx delle banche che sale del 3,2%.