Boeing dice addio al 747, simbolo del boom economico

Boeing dice addio alla produzione del suo aereo più famoso

È comparso per la prima volta nei cieli agli arbori degli anni Settanta, ora se ne contano ben 1574 unità. Ha ospitato a bordo figure più che autorevoli dal calibro di capi di Stato, re, attori, personaggi sportivi, contrabbandieri e pontefici come Paolo VI e Giovanni Paolo II. Ha rivoluzionato il mondo della mobilità aerea, modificando usi, costumi e abitudini di intere popolazioni.

Il Boeing 747 ha segnato un'era che ora sta per concludersi: l'azienda ha infatti annunciato la fine della produzione del suo aereo più famoso, lasciando spazio ad alternative meno inquinanti. La "regina dei cieli", grande quasi il triplo degli aerei a lungo raggio all’epoca in circolazione, era in grado di trasportare oltre 400 persone a più di 13 mila metri di altitudine, sfrecciando sopra i mille chilometri orari.