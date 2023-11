Bolletta del gas più alta del previsto, rincari fino a 159 euro. Ecco perché

Le bollette tornano a massacrare gli italiani. Gas, nuovi rincari fino a 159 euro

Le bollette del gas tornano a massacrare i portafogli degli italiani. L’Arera, Autorità per l’energia che fissa le tariffe per il mercato tutelato, annuncia che in ottobre il rincaro rispetto a settembre sarà del 12%. Ieri le stime più pessimistiche avevano parlato di un incremento del 9%.

L’aumento, spiega l’Autorità, è dovuto all’incremento del costo del gas naturale (+7,9%,) e all’aumento della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+4,1%). Rimangono invece invariati gli oneri generali. Il mercato tutelato di gas e luce riguarda 10 milioni di utenti, un terzo del totale. Gli altri, come scrive il Fatto Quotidiano, sono sul mercato libero, dove le tariffe sono fissate dalle società private.

LEGGI ANCHE: Lotto festeggia i 50 anni del brand con il lancio di una nuova sneaker

Secondo le stime di Assoutenti, questo rincaro si può tradurre con una spesa aggiuntiva di 159 euro l’anno per una famiglia tipo con un esborso complessivo di 1.486 euro. “Se si considera anche la spesa per la luce salita del +18,6% nell’ultimo trimestre dell’anno con la bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia del mercato tutelato raggiunge quota 2.250 euro annui”, calcola l’associazione.

Di fronte all’aumento della bolletta del gas del 12% a ottobre “il governo si appresta a fare l’esatto contrario di quanto dovrebbe, cioè sostenere le famiglie prorogando il mercato tutelato per un tempo congruo e istituendo un fondo per contrastare l’avanzata della povertà energetica. Prosegue, invece, il progressivo smantellamento degli aiuti e il ridimensionamento dei bonus, che andrebbero invece resi strutturali”, scrive Federconsumatori in un comunicato.