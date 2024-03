Bollette, 328 euro in più da pagare. Batosta per i clienti del mercato libero

Bollette, rincari fino a 328 euro per gli italiani. Ma scende il costo dell'energia

Bollette bollenti. A febbraio 2024, i prezzi di mercato del gas naturale (28 euro per MWh) e dell'energia elettrica (87 euro per MWh) sono tornati ai livelli registrati nel giugno 2021. Nonostante ciò, le bollette per gli italiani non sono che aumentate. Rispetto a tre anni fa, infatti, l’incremento medio è stato del 26,2% pari a 328 euro in più, di cui 153 euro (+24,2%) per l'elettricità e 175 euro (+28,1%) per il gas.

A rivelarlo è l'Ufficio Studi della CGIA, che motiva gli aumenti con la mancanza di liquidità che ha colpito i distributori e i fornitori di energia, soprattutto nel 2022, e dunque questi ultimi hanno aumentato le caparre e le cauzioni richieste ai consumatori.

Inoltre, l'inflazione nel settore energetico ha contribuito ad aumentare i costi delle bollette, con un aumento del 60,4% per il gas e del 93,1% per l'elettricità in termini di indici dei prezzi al consumo. A livello territoriale, il Nordest è l'area che ha subito i maggiori rincari, con un aumento medio annuo delle bollette di luce e gas del 33,6% tra il 2021 e il 2023. Seguono il Nordovest (+23,9%), il Mezzogiorno (+26,6%) e il Centro (+21,1%).

Un'altra causa dell'aumento delle bollette è il passaggio al mercato libero, che sarà completato a luglio 2024. Tra il 2021 e il 2023, i prezzi delle bollette della luce sono aumentati per tutti, ma gli utenti del mercato libero hanno subito un incremento molto più significativo rispetto a quelli del mercato tutelato. Per quanto riguarda il gas naturale, mentre i prezzi nel mercato "tutelato" sono diminuiti (-31%), nel mercato libero c'è stato ancora un aumento (+6,7%) nel 2023.

Per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica, nel primo semestre del 2023 l'Italia registrava il quarto prezzo più alto dell'Area Euro, con una media di 378,2 euro per MWh. Solo Germania, Belgio e Paesi Bassi presentavano prezzi superiori. Per il gas, sempre nel primo semestre del 2023, l'Italia aveva uno dei prezzi più bassi dell'Eurozona, con 98,1 euro per MWh, pagando meno rispetto a Francia, Spagna e Germania.