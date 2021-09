Bollette, il tesoretto del governo sale a 4 miliardi. Sconti ai redditi bassi

"Il governo, proprio in questi giorni, sta cercando soluzioni in emergenza per tamponare uno degli effetti piu' immediati che, manco a dirlo, ricadrà sulle tasche dei cittadini italiani: l'aumento gia' a ottobre dei costi in bolletta del 42% per l'elettricita' e del 38% per il gas. Mi auguro che il presidente Draghi, preso atto delle difficolta' di lavorare in emergenza, non sottovaluti le misure gia' presenti nel nostro Paese che non mirano ad aiutare le persone a pagare bollette salatissime, ma a fornire loro soluzioni che permettano un drastico taglio dei costi dell'energia e che nel contempo consentano al nostro Paese di contrastare l'emergenza climatica in maniera efficace e veloce". Lo dichiara Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 stelle. "Il superbonus 110% offre la possibilita' a tutti i cittadini di rendere efficienti le proprie case - ha aggiunto - riducendo cosi' le spese per l'energia e abbattendo le emissioni dannose per il clima e offre opportunita' lavorative a un vasto settore produttivo come quello dell'edilizia: per questo motivo e' assolutamente necessario prorogarlo fino al 2023 nella prossima legge di bilancio".

Bollette, il governo alza le risorse per calmierare gli aumenti

Ma, effettivamente, un piano per stoppare i rincari e aiutare soprattutto i redditi più bassi esiste. "Il tesoretto che il governo intende girare al taglio delle bollette sale a circa a 4 miliardi. È questa la novità delle ultime ore, alla quale sta lavorando il ministero dell’Economia in vista del Consiglio dei ministri di giovedì", scrive La Stampa. "Lo Stato pagherà i costi che non sono legati al consumo di energia ma che il consumatore si trova comunque in bolletta. Si lavora a uno sconto in bolletta per le famiglie che hanno un Isee, cioè un indicatore del reddito, sotto i 20 mila euro".