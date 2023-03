Bollette, bonus sociale e sconti: ecco chi ci guadagna con il nuovo decreto

Decreto bollette, dal governo via al bonus sociale destinato alle famiglie più povere



Il governo ha confermato la maggior parte degli aiuti in bolletta su gas e luce, ma alcuni subiranno modifiche, con possibili rincari nell’immediato, forse compensati nei prossimi mesi dai ribassi di mercato. Non manca il rinnovo del bonus sociale destinato alle famiglie più povere e la conferma degli sconti su Iva e oneri di sistema per quanto riguarda il gas. A spiegarlo in un articolo dettagliato è il sito internet www.money.it.

Confermati i sostegni già annunciati, come il bonus che punta al risparmio energetico. Questo è stato previsto senza limiti Isee, quindi per tutti i cittadini e avrà inizio a partire dal prossimo 1° ottobre. Novità anche per le imprese, che saranno sostenute attraverso soluzioni specifiche.

In ogni caso, un po’ come fosse un decreto omnibus, nel testo compaiono anche novità per gli stipendi di chi lavora nella sanità e sul fisco. Il decreto prevede il taglio dell’Iva al 5% sul gas, che viene prorogato per il secondo trimestre dell’anno e viene esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano.