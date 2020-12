Bonifiche Ferraresi, Davide Colaccino nuovo membro Consiglio d'amministrazione

Bonifiche Ferraresi, Davide Colaccino nuovo ingresso nel Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi, riunitosi oggi, ha proceduto a nominare Davide Colaccino come nuovo membro dell’organo amministrativo. Colaccino è direttore degli affari istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti, società azionista di Bonifiche Ferraresi per mezzo di CDP Equity, e fa parte del Cda della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Ha maturato esperienze nei Cda di società impegnate in altri settori come turismo e immobiliare. In precedenza Colaccino è stato responsabile della Segreteria del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito delle dimissioni del Dott. Pierpaolo Di Stefano e del Dott. Luigi Scordamaglia, il Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi ha approvato - sulla base della dichiarazione resa dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società - la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai nuovi amministratori e ha approvato la sostituzione del Dott. Scordamaglia, componente del Comitato Controllo e Rischi, con il Dott. Giuseppe Andreano. Il Comitato Controllo e Rischi risulta ora costituito dal Dott. Andrea Bignami (amministratore indipendente), dalla Prof.ssa Rossella Locatelli, dal Prof. Mario Colombo (amministratore indipendente), dalla Dott.ssa Gabriella Fantolino (amministratore indipendente) e dal Dott. Giuseppe Andreano.