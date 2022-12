Bonifiche Ferraresi, prosegue l'iter di valorizzazione: ceduto l'8,5%

Agroalimentare, prosegue la cessione di azioni di Bonifiche Ferraresi a investitori di lungo periodo

Prosegue l'iter di valorizzazione di B.F. S.p.A., holding di controllo della Società Agricola Bonifiche Ferraresi. L'azienda ha sottoscritto tre nuovi contratti per la vendita di quote di partecipazione del capitale sociale della controllata, proseguendo il percorso di valorizzazione della stessa e realizzando una plusvalenza di 11,4 milioni di euro: una quota pari allo 0,55% è stata ceduta a Fondazione Banca del Monte di Lombardia al prezzo di 2,2 milioni di euro, una quota del 3% a Compagnia Valdostana delle Acque per un corrispettivo di 12 milioni di euro ed una quota del 5% ad Eni Natural Energies al corrispettivo di 20 milioni.