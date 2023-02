Bonus 200 euro: a chi spetta e quando arriverà

Bonus 200 euro e Bonus 150 euro: quando arriveranno e i futuri possibili sostegni per contrastare inflazione e caro energia

Il momento particolarmente difficile per molti italiani a causa della crisi energetica e del'inflazione elevata richiede un sostegno da parte del Governo. A luglio, ad esempio, era stato introdotto il bonus 200 euro, seguito poi dal bonus 150 euro a novembre. Gli incentivi, pensati proprio per aiutare le famiglie più in difficoltà ad arrivare alla fine del mese, erano comunque stati concessi solo a coloro che soddisfavano particolari requisiti ma non tutti gli aventi diritto li hanno ricevuti.

Bonus 200 euro e Bonus 150 euro: quando arriveranno

Partendo dal presupposto che non c'è una deadline definita entro quando si deve ricevere il bonus 200 euro o il bonus 150 euro, è possibile prevedere che chi non l'ha percepito dovrà attendere ancora qualche giorno. Gli ultimi incentivi dovrebbero essere infatti consegnati nei primi giorni di marzo.

Bisogna inoltre ricordare che ai percettori di reddito di cittadinanza spetta il bonus una sola volta in relazione del nucleo familiare. Nel computo infatti rietrano anche gli altri componenti della famiglia che hanno ricevuto il bonus in relazione a un'altra categoria (lavoratore, pensionato, etc.). Inoltre si deve aver percepito il reddito di cittadinanza nei mesi in cui i sostegni sono stati riconosciuti dal Governo.

Bonus 2002 euro e Bonus 150 euro: le ultime novità

In un secondo momento l'Inps aveva infatti comunicato che Il bonus 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati che non superavano i 35mila euro di reddito o il bonus 150 euro per chi non arriva a 20mila euro l'anno erano stati estesi ad altre categorie di beneficiari come collaboratori, dottorandi di ricerca e assegnisti che non sono formalmente iscritti alla gestione separata.

Per il bonus 200 euro erano stati stanziati 600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni per i professionisti. Il bonus 150 euro era stato invece introdotto con il decreto aiuti ter. In ogni caso oggi non è più possibile fare domanda per entrambe, in quanto la data finale era fissata al 31 gennaio. Non possiamo però escludere che data l'inflanzione galoppante e il caro energia non vengano proposti nuovi bonus a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.