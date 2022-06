Bonus 200 euro in busta a paga anche a giugno: ecco a chi spetta

Bonus 200 euro anche nello stipendio di giugno: ecco come funziona

Bonus da 200 euro in arrivo: l'indennità prevista dal Dl Aiuti tra poco meno di un mese "ingrosserà" le tasche di molti italiani. In particolare, tra i principali beneficiari troviamo: lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori domestici, ma anche pensionati. Per ricevere il bonus da 200 euro le condizioni sono chiare: occorre essere residenti in Italia e aver avuto un reddito non superiore a 35mila nel 2021. L'erogazione, come ha più volto ribadito l'Inps, avverrà nel mese di luglio e non sarà necessario presentare alcuna domanda.

Bonus 200 euro in busta paga a giugno: a chi spetta

Ora però lo stesso istituto, insieme al ministero del Lavoro, apre ad alcune importanti novità. Prima fra tutte l'inserimento del bonus 200 euro anche nella retribuzione di giugno. Ma attenzione: ciò può avvenire solo in alcune specifiche circostanze. A precisarlo è direttamente l’istituto di previdenza nel messaggio 2505/ 2022.

Bonus 200 euro, i casi di part time ciclico ed erogazione anticipata