Bonus 200 euro, non è automatico: ecco il modulo da scaricare per ottenerlo

Bonus 200 euro, per ottenerlo è necessaria un'auto-dichiarazione: ecco di che cosa si tratta

Bonus 200 euro in arrivo: per il mese di luglio i lavoratori dipendenti (e non solo) riceveranno l'indennità prevista dal Decreto Aiuti. Ma se prima era certa l'erogazione automatica, ora spunta l'autocertificazione. Attraverso il modulo, creato ad hoc dai Consulenti del Lavoro, si potrà dichiarare di non essere titolari di pensioni, percettori di reddito di cittadinanza, e di non aver richiesto i bonus a un altro datore di lavoro, in caso di un doppio rapporto-contratto.

Bonus 200 euro, a chi spetta

Ma a chi spetta il bonus da 200 euro? Il bonus una tantum potrà finire nelle tasche di lavoratori dipendenti, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori di reddito di cittadinanza e collaboratori domestici. Ma anche di lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, iscritti al Fondo pensione, dello spettacolo, autonomi occasionali e professionisti.

Bonus 200 euro, i requisiti per ottenerlo

E i requisiti per usufruire il bonus da 200 euro? Per ottenere l'indennità una tantum è necessario aver beneficiato per almeno un mese, da gennaio ad aprile, dello sconto contributivo allo 0,8% previsto dall’ultima legge di Bilancio 2022. Una misura in favore dei lavoratori che possiedono un reddito mensile che non supera i 2.692 euro.

Bonus 200 euro, il modulo da scaricare per riceverlo

Inoltre, l'Inps ricorda che il bonus da 200 euro viene riconosciuto “in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, cioè destinatari dell’agevolazione in quanto pensionati o percetterori del reddito di cittadinanza.

Infine, la circolare Inps precisa che il bonus da 200 euro ai lavoratori dipendenti “spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. In tale circostanza si potrà richiedere l'indennità da 200 euro a un solo datore di lavoro. In entrambi i casi però, non esiste ancora un modulo ufficiale da poter compilare. Al momento è disponibile l'auto-certificazione formulata dai Consulenti del Lavoro.

