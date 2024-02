Bonus acquisto prima casa under 36: ecco cos'è, come funziona e le novità

Il Bonus prima casa ordinario è attivo anche per il 2024 per gli under 36

Chi vuole acquistare la prima casa e ha meno di 36 anni può richiedere un mutuo giovani prima casa grazie all'assistenza del Fondo prima casa di Consap: in questo modo i giovani possono ottenere un mutuo che copre fino all'80% del valore dell'immobile.

I requisiti

Gli sgravi sui mutui per la prima casa per i giovani under 36 con Isee fino a 40mila euro verrà riconosciuto anche a chi ha firmato entro il 31 dicembre 2023 solo il contratto preliminare purchè il rogito sia concluso entro la fine del 2024.

Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe depositato nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, che dunque amplia la categoria di under 36 che può usufruire degli aiuti.