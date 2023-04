Bonus revisione auto 2023, la guida completa su come chiedere il rimborso

Bonus revisione auto 2023, ecco come richiederlo e a quanto ammonta. La guida

Da lunedì (03 aprile) sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile chiedere il bonus sulla revisione dell'auto 2023 e farlo accreditare direttamente sul conto corrente. L'incentivo è stato nominato "Bonus veicoli sicuri" è di 9,95 euro e va a coprire l'importo pari all'aumento sui costi della revisione di veicoli a motore scattato nel novembre 2021. Di seguito tutte le informazioni su come richiedere il bonus sul sito ufficiale, chi ne ha diritto, come avverrà il rimborso e fino a quale data è possibile usufruire dell'incentivo.

Bonus revisione auto 2023, a chi spetta

Il fondo stanziato per il bonus revisione 2023 è pari a 4 milioni di euro all'anno, perciò sarà possibile ottenere il rimborso dei 9,95 euro fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo statale viene quindi assegnato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste. Il rimborso potrà essere chiesto per le revisioni di veicoli a motore e rimorchi effettuate nel corso del 2023. Tale agevolazione sarà però concessa ai proprietari per un solo mezzo e non sarà possibile richiederla nuovamente se se ne è già usufruito nei due anni precedenti.

Bonus revisione auto 2023, come richiederlo

Per richiedere il rimborso di 9,95 euro sulla revisione auto 2023, come spiegato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel manuale per l'utente, bisogna collegarsi alla piattaforma online con l'identità digitale Spid con livello di sicurezza 2, oppure tramite la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), compilare il modello disponibile sulla piattaforma e inviare. Per la richiesta del contributo non è richiesto nessun allegato o ricevuta dell'avvenuta revisione, sono difatti necessari solo i dati richiesti nella procedura online.