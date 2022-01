Bonus revisione, come ottenere il rimborso per la propria auto

Bonus veicoli sicuri, tutto quello che devi sapere: che cos’è, requisiti, scadenze e…

Buone notizie. Chi ha effettuato la revisione dei veicoli a motore e rimorchi tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 può richiedere il bonus veicoli sicuri tramite la piattaforma online apposita del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si tratta di un importo di 9,95 euro che va a compensare l'aumento di 12,14 euro (che comprende i 9,95 euro di aumento dello Stato, più Iva e altre spese) scattato da novembre. Ecco, in dettaglio, che cos'è questo bonus, come si richiede, quali sono le scadenze e a quanto ammonta.

Bonus veicoli sicuri, che cos’è

Draghi ha stanziato circa 4 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per il bonus veicoli sicuri. A beneficiarne saranno i primi (circa) 402mila presentare domanda. Il bonus, infatti, è assegnato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste e fino a esaurimento delle risorse.

I requisiti per ottenere il bonus veicoli sicuri

Possono usufruire del bonus i proprietari di veicoli a motore e rimorchi che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione nelle officine e nei centri autorizzati. Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta.

Bonus veicoli sicuri, a quanto ammonta?

Il bonus veicoli sicuri consiste in un contributo di 9,95 euro. Un successivo avviso sarà pubblicato sulla piattaforma per chi invece effettuerà la revisione nel corso del 2022.

Come richiedere il bonus veicoli sicuri

Per richiedere il bonus si dovrà accedere alla piattaforma online tramite Spid, Cie o Cns, compilando il modulo inserendo la targa del veicolo revisionato, la data della revisione, l'Iban per il rimborso (con l'intestatario o cointestatario del conto corrente che deve coincidere con il richiedente o con la società che si rappresenta), l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. I soldi del rimborso arriveranno direttamente sul conto corrente del richiedente.