Bonus spesa per 3 mesi senza ISEE. Ecco come funziona la domanda e i requisiti

Bonus spesa per 3 mesi senza ISEE, ecco come usufruirne

Grossa novità per i cittadini: è in arrivo il bonus spesa per 3 mesi senza ISEE. Nello specifico, dal primo ottobre al 31 dicembre 2023 scatteranno i tre mesi anti inflazione attivati sul carrello della spesa. Questi include i generi alimentari, i prodotti per l’infanzia e hanno aderito al protocollo anche le farmacie. In questi tre mesi verranno offerti una serie di prodotti alimentari e non a prezzi molto bassi. Il bonus spesa di cui stiamo parlando e che è valido tre mesi non è di tipo monetario, quindi non verrà offerto un buono con il quale acquistare dei prodotti.

Si tratta di un bonus del quale i cittadini potranno usufruire in svariate modalità: applicazione di prezzi fissi; promozioni sui vari prodotti; iniziative sui prodotti a marchio a prezzo unico o scontato.

L’obiettivo è quello di rallentare la corsa dell’inflazione che sta raggiungendo livelli molto elevati e rischia di prosciugare gli stipendi di tantissime famiglie, soprattutto quelle con reddito medio e basso. La misura è frutto di un accordo fra i rappresentanti delle associazioni del commercio tradizionale e della distribuzione moderna e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Per stabilire con precisione le modalità per usufruire del bonus spesa il governo si riunirà il 10 settembre 2023. E’ infatti questa la data in cui il governo comunicherà quali sono i prodotti offerti a prezzi bassi e quali negozi aderiranno a questa importante iniziativa.