Bonus trasporti 2023: boom di richieste al click day, come ottenerlo

Bonus trasporti 2023: boom di richieste al click day, più di 150mila

Ieri a partire dalle 8 del mattino c'è stato il click day per richiedere il bonus trasporti 2023. L'incentivo di 60 euro per l'acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici si aggiunge ad altri contributi governativi in tantissimi ambiti. Fino alle 17 sono state richiesti 153.408 voucher. La maggior parte (41,74%) sono stati assegnati ai giovani di età compresa tra 20 e 29 anni per un valore di quasi 8 milioni di euro.

Bonus trasporti 2023: requisiti

Possono accere al bonus trasporti 2023 gli studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro. L'anno scorso il limite era fissato a 35mila euro. Per il bonus trasporti 2023 sono stati messi a disposizione dal Governo fondi per un totale di 100 milioni di euro.

Bonus trasporti 2023: come richiederlo