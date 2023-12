Bonus trasporti 2024, cosa cambia con la carta Dedicata a Te: le novità

Bonus trasporti 2024, a chi spetta, requisiti e come attivarlo

Il bonus trasporti 2024 sarà disponibile per una fascia più ristretta di cittadini. Il criterio di assegnazione infatti non sarà più in base al reddito ma all'ISEE, anche se l'importo per l'acquisto di un abbonamento mensile (valido anche per più mesi) o annuale resterà sempre di 60 euro. Il bonus trasporti 2024 infatti verrà erogato all'interno della carta Dedicata a te, destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro. L'agevolazione serve anche per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità come il carburante.

Il bonus trasporti 2024 deve essere utilizzato per acquistare un abbonamento entro il mese solari di emissione ma può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Basta accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite SPID o CIE (carta d'identità elettronica) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Un genitore può eseguire la procedura per un figlio minorenne a carico. Si dovrà anche specificare il gestore del servizio di trasporto presso il quale si acquisterà l'abbonamento.

Il mese scorso nel click day del primo dicembre i fondi sono andati esauriti praticamente in un'ora e mezza. Dalle 8 alle 9.40 sono stati infatti emessi 138.172 voucher.