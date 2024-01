Bonus trasporti, nel 2024 cambia tutto. Ecco chi ci guadagna

Bonus trasporti 2024, i possessori della Carta dedicata a te hanno a disposizione 77 euro ricevuti a dicembre per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici entro il 15/3/24

Nel 2024 il bonus trasporti, che permette di avere un contributo per il pagamento di un abbonamento ai mezzi pubblici e treni, è incluso nella Carta dedicata a te. I beneficiari, ovvero le famiglie con un ISEE inferiore a 15mila euro, possono quindi utilizzare la ricarica di circa 77 euro ricevuta lo scorso dicembre per un abbonamento al trasporto pubblico o l'acquisto di benzina. Il conguaglio si somma ai 382,50 per le spese alimentari. Si ha tempo fino al 15 marzo 2024 per spendere l'intero importo della social card.

Per ottenere la Carta dedicata a te non serve fare richiesta, i beneficiari la riceveranno automaticamente via posta. L'attivazione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024. I fondi stanziati per questo sostegno alle famiglie è di 600 milioni di euro, la stessa cifra prevista l'anno scorso.