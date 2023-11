Bonus trasporti, nuovo click day l’1 dicembre: che cosa serve sapere

Bonus trasporti, nuovo click day a dicembre: tutte le novità

I click day organizzati per ottenere il bonus trasporti hanno fatto il pieno di “pubblico”. Riavvolgendo un attimo il nastro dobbiamo ripensare a tre date chiave: 1 settembre 2023, 1 ottobre e 1 novembre. I fondi messi a disposizione dal governo sono finiti in tempo zero. Ma un’altra “speranza” per riceve il bonus traporti c’è: l’1 dicembre 2023 ci sarà un nuovo click day per avere il bonus trasporti. Sul sito governativo si legge infatti che anche se ora “non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti", a causa della mancata “dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023”; ci sarà la possibilitò a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre 2023 di fare una nuova domanda. “La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse”, precisa il sito governativo.

Ma nel dettaglio come funziona il nuovo click day? Dapprima occorre collegarsi al sito governativo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/- Le domande prenderanno corpo dalla 8 di mattina. La procedura è semplice: accedere alla piattaforma, attendere i tempi previsti per lo scorrimento della coda, compilare tutti i campi dati richiesti e requisiti, a quel punto se i fondi risulteranno ancora disponibili si avrà diritto al bonus anche per il mese di dicembre 2023.

Infine, ricordiamo che il bonus trasporti 2023 non prevede requisiti ISEE, ma spetta alle persone fisiche che nell'anno precedente abbiano raggiunto un reddito complessivo pari o inferiore a 20.000€. Il contributo, rispetto ai primi click day, non è più destinato, quindi, a chi abbia dichiarato un reddito pari o inferiore a 35.000€.