Bonus trasporti 2023, dal 1° novembre nuovo click day. Ecco come richiederlo

Nuovo click day per il Bonus trasporti: 60 euro mensili per le fasce della popolazione con il reddito più basso

Da domani 1° novembre sarà possibile accedere al nuovo click day per il Bonus Trasporti. Il click day del 1° ottobre aveva registrato numeri da record, esaurendo in pochissimo tempo un budget da più di 12 milioni di euro. Il Governo, vista la situazione, ha prorogato il bonus stanziando una cifra pari a 35 milioni. Il Ministero del Lavoro ha indirizzato il provvedimento ai cittadini con un reddito annuo non superiore ai 20 mila euro lordi annui; serve a pagare con una somma massima di 60 euro l'acquisto di biglietti e abbonamenti nel trasporto.

I servizi di trasporto pubblico, sia per treni che per autobus, riguardano mezzi locali, regionali e interregionali. Il Bonus, nominativo e non cedibile, può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023. Per fare la domanda, per sé stessi o per minori, sarà necessario collegarsi con credenziali SPID o CIE, dalle 8 del mattino del 1° novembre, sul sito online del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it). Dopo aver inserito correttamente i dati basterà inviare la domanda. La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse.